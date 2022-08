A bancária Roselaine Machado, de 50 anos; a arquiteta Letícia Luciê de Souza, de 28 anos, e o aposentado José Aparecido Bazanela, de 54 anos, ganharam do Tivoli Shopping um kit com uma TV 75″, equipada com bluetooth, wi-fi e Alexa, mais um vale-compras da loja Centauro que poderá ser utilizado para a retirada de uma camisa do time de futebol para o qual torcem ou outros produtos esportivos. Eles foram os ganhadores da promoção “Meu Pai Veste a Camisa 10”, que trouxe o futebol como tema central e foi realizada pelo shopping em homenagem ao Dia dos Pais.

Milhares de pessoas que fizeram suas compras nas lojas do shopping neste mês de agosto concorreram aos prêmios, que foram muito desejados, afinal, é o prêmio perfeito para os fãs de futebol assistirem e torcerem nos jogos do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil e, principalmente, da Copa do Mundo, que será realizada no final deste ano.

Visitantes frequentes do Tivoli Shopping, Roselaine, Letícia e Bazanela contaram que, sempre que possível, participam das campanhas promocionais realizadas pelo empreendimento, mas admitem ter ficado surpresos com a notícia de que foram os sorteados, pois esta é a primeira vez que eles ganham prêmios em uma promoção.

“Nunca ganhei nada. Nunca ganhei nem no par ou ímpar”, brincou a bancária. “Sempre participo de todas as promoções que tem no Tivoli e junto muitas notas para participar, com muitos cupons, e nunca fui sorteada. Desta vez, não achei que fosse ganhar mesmo, pois participei com apenas três cupons. Mas, realmente, é questão de sorte”, comentou.

Letícia também ficou surpresa por ser uma das ganhadoras. “Nunca fui sorteada em nada. E como participei com apenas dois cupons, pensei que as chances de ganhar eram muito pequenas. Foi uma surpresa e tanto”, afirmou.

Também pensando que suas chances de ganhar eram pequenas, Bazanela quase deixou de preencher os cupons para participar do sorteio. “Eu sempre participo das promoções, mas desta vez, como eram apenas quatro cupons, eu pensei em não preencher. Depois, pensei bem e achei melhor participar. E ainda bem, pois, se não tivesse participado, não tinha ganhado”, disse o aposentado, que é morador de Santa Bárbara d’Oeste.

“Eu estou sem acreditar até agora. Me disseram que eu era um dos ganhadores, então pensei que tinha apenas ganhado o vale-compra, que seria algo de menor valor, pois quando participei, não me atentei aos prêmios. Mas quando fui ao shopping para apresentar minha documentação, me disseram que eu tinha ganhado a TV também. Fiquei surpreso e muito, muito feliz!”, contou.

A TV de Roselaine já tem destino. “Ficará na sala de casa. Vai ser demais ter uma TV enorme assim na sala”, destacou ela, que é moradora de Americana.

Letícia, também moradora de Americana, disse que, como o prêmio foi fruto de uma promoção de Dia dos Pais, ela dará o aparelho de presente para o pai dela. “A TV vai ficar para ele, mas a camisa vai ser minha”, disse, animada.

Além da TV, cada um dos sorteados ganhou um vale, no valor de R$ 350,00, para ser trocado por produtos da loja Centauro. A sugestão do shopping é de que os ganhadores usem o vale para retirar a camisa do time de futebol para o qual torcem e que poderá, inclusive, ser personalizada com o nome.

Roselaine e Letícia vão aderir à sugestão do Tivoli e já sonham com a camisa da Seleção Brasileira. As duas garantem que irão usar a amarelinha para torcer para o Brasil nos jogos da Copa do Mundo.

Já o aposentado, embora seja torcedor do Palmeiras, diz que prefere usar seu vale escolhendo outros tipos de roupas, pois não gosta de usar camisa de time, nem mesmo da Seleção Brasileira. “Vou aproveitar esse presente para escolher algumas peças de roupas bacanas”, disse.

A campanha promocional “Meu Pai Veste a Camisa 10” ocorreu do dia 2 a 21 deste mês. A cada R$ 200,00 em compras nas lojas participantes, o consumidor recebia um cupom para concorrer ao prêmio. Os sorteios foram realizados no último dia 24, pela Loteria Federal.