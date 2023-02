Sabrina Sato em look exclusivo para Beefeater no Baile da Vogue 2023 Crédito/Foto: Fernando Tomaz O look icônico de Sabrina faz parte de uma grande ação da marca de gin, que pela segunda vez traz a apresentadora como estrela de seu squad de influenciadores na tradicional noite de gala no Copacabana Palace. Após o grande sucesso de sua participação na última edição, o gin mais premiado do mundo* estará no Baile da Vogue novamente com o Bar Beefeater, um ambiente de experiências e coquetéis exclusivos, e patrocinará a cobertura ao vivo do evento, apresentada por Hugo Gloss e Fernanda Paes Leme, sendo transmitida pelo Instagram do Hugo Gloss e da Vogue Brasil. Além de Sabrina, o time de personalidades parceiras da marca terá nomes como Mari Gonzalez, Pequena Lô, Mateus Verdelho, John Drops, Cleo e Mari Lobo, proporcionando momentos – e looks – marcantes para o evento.