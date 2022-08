A bailarina, coreógrafa e professora do Grupo Nuray, Gabriela Barducci, venceu junto às suas alunas, no último sábado (06/08), três das quatro categorias em disputa no Festival Oriente em Dança, em Campinas, com a participação de bailarinos de dança árabe de todo o Estado de São Paulo. A bailarina de dança do ventre levou o título de campeã em duas das principais categorias do Festival: 1º lugar na categoria Solo e 1º lugar na categoria de Dupla Moderna junto à bailarina Liliane Fonseca. A outra categoria a levar o prêmio pelo Grupo de Nuray veio das alunas Cecília Clemente e Nathaly Morais, que ficaram em 2º lugar na categoria Dupla Moderna.

Essa é a segunda vez que Gabriela vence na categoria solo, tendo sido campeã pela primeira vez em 2018. O Festival Oriente em Dança acontece desde 2012, visando dar oportunidade para que dançarinos celebrem e difundam a dança e a cultura árabe na região.

“Nova Odessa é a cidade que sempre foi meu palco. Danço nos eventos culturais e nas festas tradicionais e todos me conhecem pela dança. Representar minha cidade é muito bom e trazer esse título para cá é melhor ainda”, comentou Gabriela sobre os novos títulos conquistados.

TRAJETÓRIA

Gabriela, de 22 anos, iniciou sua trajetória na dança do ventre ainda aos 6 anos de idade. Desde criança, teve sua formação durante esses 16 anos em diversas áreas da dança, tendo sua trajetória feita por meio do balé, jazz e da dança do ventre.

Seu grupo de dança, fundado em 2014, atua como grande difusor de cultura, realizando apresentações em eventos oficiais e particulares, atualmente contando com alunas da cidade, que possuem de 10 a 30 anos e que amam dança do ventre. Nesse festival, estiveram presentes as alunas Agatha, Cecília, Edleuza, Kethellyn, Maria Clara e Nathaly.

“Quer me conhecer? Me veja dançando! É o momento que sou mais eu, a dança é minha vida, um refúgio. E é isso que passo para as minhas alunas, não adianta dançar e não ter amor pela dança, e isso elas têm muito”, afirmou a bailarina.