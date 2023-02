Ávila quer novo Refis em SB

O vereador Celso Ávila (PV) protocolou Indicação

ao Poder Executivo, por meio da qual sugere a realização de estudo para a implantação do Refis (Programa de Recuperação Fiscal) para regularização de débitos de água e de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), entre outros, em Santa Bárbara d’Oeste.

“Vários munícipes, em contato conosco via gabinete ou pelas ruas da cidade, estão nos cobrando pra saber sobre o Refis, que permite ao cidadão inadimplente a regularização de débitos tributários e não tributários de contribuintes”, afirmou. O parlamentar destaca que a medida pode beneficiar tanto os que possuem dívidas com a Prefeitura quanto os próprios cofres públicos, que podem ampliar a arrecadação neste início de ano.

JOI quer denominar rua no Romano em homenagem a Ribamar Gomes Heleno

O vereador José Luís Fornasari, o Joi (PV), protocolou, ontem (13), o Projeto de Lei 49/2023, que denomina a rua 8 do Conjunto Habitacional Roberto Romano como rua Ribamar Antônio Gomes Heleno – Riba. Junto à proposição, Joi apresenta breve biografia do homenageado.

Ribamar Antônio Gomes Heleno, o Riba, como era carinhosamente conhecido entre os amigos e parentes, nasceu em Santa Bárbara d’Oeste, em 09 de junho de 1958. Filho de Cid Gomes Heleno e de Maria Silva Gomes Heleno, era o quinto filho de seis irmãos. Estudou na Escola Inocêncio Maia e trabalhou nas Indústrias Romi e Nardini. Casou-se com Joana Darc da Silva Gomes Heleno, em 1978, com quem teve três filhos: Peterson, Deivison e Ribamar Júnior. “Querido por todos os familiares e pelos amigos, tinha como hobby mexer com criações, principalmente pássaros”, explicou Joi. Riba morreu em março de 2019.

