Vereador pede informações sobre possibilidade de novo Refis

O vereador Celso Ávila (PV) protocolou um requerimento de informações sobre o Refis (Programa de Recuperação Fiscal) em Santa Bárbara d’Oeste. Ele destaca que esse programa de refinanciamento, voltado para contribuintes inadimplentes, permite que os munícipes possam renegociar suas dividas com a Administração, tendo a opção de pagar seus débitos com descontos.

“Tenho sido procurado por Munícipes que reivindicam o Refis para regularizarem suas dividas com a Prefeitura”, afirmou o parlamentar, antes de apresentar os questionamentos. No requerimento, ele indaga se a Administração, a exemplo de anos anteriores, pretende aderir ao Refis. E, em caso de resposta afirmativa, questiona se já existe uma data prevista para a solicitação desse refinanciamento ainda este ano. Celso Ávila pergunta, ainda, se os munícipes que tiveram parcelas atrasadas em Refis anteriores terão a oportunidade de um novo parcelamento. Por fim, ele questiona o valor arrecado pelo Município em programas anteriores.

Vereador se reúne com secretário para definir início de melhorias na Zona Sul

O vereador Kifú (PL) esteve reunido com o secretário municipal de Meio Ambiente, Cleber Canteiro. O encontro foi solicitado pelo vereador para apresentar sugestões de melhorias para iniciar a reforma da área verde destinada a lazer e atividades físicas, entre os bairros Parque do Lago e Vista Alegre, na região sul da cidade.

Kifú conquistou emenda parlamentar para recuperar este espaço, por meio do deputado estadual André do Prado, entre as ruas da Benignidade e avenida Ruth Garrido Roque, e destinou R$ 360 mil e que terá também investimentos municipais como contrapartida para recuperar e melhorar essa área pública. Da emenda parlamentar serão R$ 160 mil para iluminação, R$200 mil em obras e mais R$160 mil da contrapartida do município.

No local, de acordo com o secretário, serão executadas as seguintes melhorias: reforma da pista de skate, colocação de alambrado no campo de futebol, calçamento em pontos necessários, quadra de areia, bancos, playground, plantio de árvores e iluminação por toda área. O secretário disse ao vereador que o processo está em trâmite e que será atualizada a planilha e o projeto para iniciar a licitação de contratação da empresa.

“Fico extremamente feliz em ter participação nessa conquista e poder reunir vários esforços para melhorar essa região que tenho grande carinho. Agradeço muito ao deputado estadual André do Prado e ao prefeito Rafael Piovezan pela atenção e comprometimento com esse pedido,” disse Kifú. Ao secretário, o vereador apresentou também situações e reivindicações populares, que merecem mais atenção por parte do chefe da pasta, como melhorias em relação aos parques dos Ipês e Araçariguama, indicou o bairro Santa Rita para receber a edição da Feira do Agricultor e finalização de serviços entre os bairros Santa Inês e Jardim Paraíso.