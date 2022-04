Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste Celso Ávila (PV) e Carlão Motorista (PDT) assinaram pedido de emenda no valor de R$ 1 milhão para ajudar custear a saúde da cidade. A verba virá direcionada do deputado federal Alex Manente (Cidadania).

Ávila e Carlão estiveram em departamentos da Prefeitura Municipal fazendo pedidos pela inclusão do município no programa do Ministério da Saúde. Depois levaram o pedido a Manente, a quem agradeceram pela “confiança e indicação de nossa cidade para a liberação deste recurso”.