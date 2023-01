Ávila cola com Kassab ‘poderoso’ no gov SP

Vereador do PV, Ávila circula em várias frentes

O vereador Celso Ávila (PV), representando o Legislativo barbarense, esteve, nesta sexta-feira (13), em Piracicaba. Ele acompanhou cerimônia com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a entrega de 48 viaturas a serem operadas pela Defesa Civil do Estado.

Durante a cerimônia, que contou com a presença do de Governo, Gilberto Kassab, dentre outros, foi assinado um convênio entre a Defesa Civil do Estado e a agência estadual de financiamento Desenvolve SP, para a abertura de linhas de crédito voltadas aos municípios para a aquisição de equipamentos e execução de obras de recuperação ou prevenção a riscos. O governador ainda anunciou que ampliará os investimentos voltados à recuperação de estradas vicinais e rurais e que buscará a substituição paulatina, em todo o Estado, de pontes de madeira por pontes de concreto.

“Espero que a substituição das pontes efetivamente seja concretizada e que Santa Bárbara d’Oeste também se beneficie dessas obras”, afirmou Celso Ávila. O vereador ressalta, além do risco que essas pontes de madeira apresentam aos motoristas e pedestres, o elevado custo de manutenção que elas geram ao Município.

