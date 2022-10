O vereador Celso Ávila (PV) protocolou, hoje (11), Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere estudos sobre a possibilidade da construção e instalação de um Centro Especializado de Referência e Amparo à Pessoa do Espectro Autista em Santa Bárbara d’Oeste.

“Desde o início de meu mandato, estamos apoiando esta causa tão nobre, sempre em contato com a AMAI (Associação de Monitoramento dos Autistas incluídos de Santa Bárbara d´Oeste), buscando recursos para a melhoria da associação”, afirmou Celso Ávila, que também é autor da Lei Municipal nº 4.013/2018, a qual dispõe sobre a inserção de placas de atendimento prioritário a autistas em estabelecimentos públicos e privados. “O que propusemos ao Município já era previsto em lei federal, mas esse atendimento prioritário não era de conhecimento dos donos dos diferentes estabelecimentos”, explicou.

No mês passado, Celso Ávila visitou o Centro de Cuidado da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de Indaiatuba, com o objetivo de apresentar mais um espaço às secretárias municipais Patrícia Marques de Martino (Governo) e Tânia Mara da Silva (Educação), para que um atendimento semelhante seja implantado em território barbarense.