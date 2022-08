A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o recapeamento em diversas vias. Nesta semana o serviço é realizado na Avenida Santa Bárbara, importante corredor de serviços do município. O investimento no amplo pacote de recuperação de vias é de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado.

Até agora já foram recuperados cerca de 4 quilômetros de vias. Trechos das ruas da Agricultura, da Siderita, do Papel e do Couro, nas regiões do São Fernando e Pérola, e as ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim, já receberam asfalto novo.