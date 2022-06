Motoristas que trafegam pela Avenida Paschoal Ardito, no sentido bairro-Centro, poderão fazer a conversão à esquerda no cruzamento com a Rua São Vito a partir desta quinta-feira (30). A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana está programando o semáforo do cruzamento para permitir a conversão.

De acordo com o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol, a medida vai promover mais fluidez do trânsito na região ao reduzir o fluxo de veículos pelas ruas João Bernestein e São Vito, em especial aos sábados, quando acontece a feira livre do São Vito.

A equipe da Utransv está realizando a sinalização de trânsito no local para a orientação dos motoristas.