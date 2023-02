Avenida da Saudade novinha com recapeamento concluído. Terminaram nesta sexta-feira (17) as obras do recapeamento de toda a Avenida da Saudade, entre o Viaduto Centenário e a avenida Nossa Senhora de Fátima. Após a aplicação da massa asfáltica, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana realizará a pintura de solo.

Com o investimento de quase R$ 2 milhões, recurso do Governo do Estado de São Paulo, fruto de um convênio intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris, foram revitalizados 19 mil metros quadrados de asfalto, nos dois sentidos, totalizando um quilômetro de extensão.

A recuperação da via antecedeu o tempo previsto. “Em 10 dias foram finalizados os trabalhos. Vamos esperar alguns dias de secagem para realizar a pintura de solo. Mais uma importante avenida inteiramente recapeada”, comemorou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O recape avança em outros pontos da cidade. Através da linha de crédito do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), a Prefeitura de Americana está recapeando as principais ruas do bairro Jardim São Paulo. A CEL Engenharia, vencedora do processo licitatório, é a responsável pela recuperação das vias.

