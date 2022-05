O Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa acaba de instalar um novo conjunto semafórico no cruzamento da Avenida Carlos Botelho com a Rua Heitor Penteado, no Centro – onde fica a “rotatória do IZ (Instituto de Zootecnia)”. Os novos semáforos incluem também um display que mostra o tempo para o cruzamento de pedestres na Carlos Botelho.

A instalação faz parte do primeiro convênio firmado pela Prefeitura com o Detran.SP no âmbito do Programa Respeito à Vida, e que inclui a modernização de parte dos semáforos visando a adoção do sistema de “onda verde” da Avenida Ampelio Gazzetta.

Já nos próximos dias, todo o cruzamento vai ganhar também uma nova sinalização horizontal – ou seja, novas guias, faixas e sinais de “pare”. Isso vai acontecer tão logo o novo asfalto da Carlos Botelho esteja “curado” após o recente trabalho de recapeamento realizado neste trecho pela Prefeitura.

“Era um pedido antigo dos moradores e comerciantes daquele ponto. Ali tem um grande fluxo de pedestres e, antes, eles não tinham como atravessar a Carlos Botelho nos horários de pico. Então é mais uma etapa importante do nosso programa de modernização do trânsito de Nova Odessa, sempre com foco na segurança – principalmente dos pedestres”, justificou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Segundo o GCM Benedito Goes Neto, autoridade municipal de Trânsito, a “rotatória do IZ” foi apontada pelo sistema estatístico Infosiga SP, do Programa Respeito à Vida, como um “ponto quente”. “O Infosiga mostra onde são os locais mais prováveis para acidentes e atropelamentos. E este local foi apontado pelo Departamento como um ‘ponto quente'”, justificou Goes.

Segundo ele, com o novo semáforo no local, “ganhamos segurança para os motoristas, eliminamos os congestionamentos que aconteciam nos horários de pico, principalmente para quem chegava pela rotatória (que não era preferencial), e demos finalmente uma segurança para os pedestres”. Já na quinta-feira, ele acompanhou o funcionamento do conjunto no horário de pico do final da tarde e início da noite e garantiu: “As filas já diminuíram drasticamente e o tempo de parada dos motoristas na rotatória caiu muito”.

AMPELIO

Paralelamente, continua o trabalho na Avenida Ampelio Gazzetta. Atualmente, ganha um novo conjunto semafórico “inteligente” no cruzamento da via com a Avenida Ernesto Sprógis, altura do Jardim Santa Rosa. O convênio com o Detran.SP incluiu ainda as modernizações dos semáforos nos cruzamentos com a Avenida João Pessoa, Rua João Bassora, Rua Fioravante Martins e Avenida Nathalia Klava Muth.

Ao final, todos serão interligados, garantindo a “onda verde” na maior parte da avenida. No total, a Prefeitura investe R$ 742,6 mil nos dois serviços, incluindo os R$ 661,4 mil repassados pelo órgão estadual e uma contrapartida dos cofres municipais. O convênio prevê ainda a “repaginação” de parte da ciclovia da Ampelio.