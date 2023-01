Avança obra da ADM Jd Europa

Administração Regional do Jardim Europa avança





Avança a construção da nova Administração Regional do Jardim Europa. Localizada na esquina das ruas Portugal e Grécia, a obra é anexa ao Novo Complexo Regional de Saúde – com obras também em andamento.

A nova Administração Regional do bairro terá acesso independente, amplo espaço de atendimento e área de apoio aos funcionários, com mais de 100 metros de área construída. Assim como o Novo Complexo Regional de Saúde, o prédio contará com instalação de energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

A obra da área de lazer também avança no bairro.

Além disso, todos os ambientes foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contarão ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. A iluminação será com lâmpadas LED, proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia. As unidades contarão com instalação de hidrantes e todo sistema de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Também haverá sistema de alarme e monitoramento.

Seguem serviços para a implantação da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim das Palmeiras

Os serviços para a implantação da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim das Palmeiras avançam. Localizada entre as ruas Noruega, Turquia, França e Suécia, a área é transformada e será a mais nova opção para lazer e convivência entre as pessoas. Nos últimos dias, equipes de trabalho atuaram no plantio de grama, instalações elétricas, entre outras ações.

O projeto em execução conta com instalação de campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada. A Prefeitura executa ainda pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED, com investimento de cerca de R$ 1 milhão entre recursos próprios e do Governo do Estado de São Paulo.

Nova creche é implantada no 31 de março

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste segue com as obras para implantação de nova creche no prédio onde funcionava o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) “Nelson Sartori”, do 31 de Março, transformando e adaptando os espaços ao ambiente escolar. O objetivo é ampliar o atendimento da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d´Oeste, com nova EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) e oferta de mais vagas de creche.

O projeto contempla salas de aula, lavanderia, cozinha, novo telhado e ambientes necessários e adequados ao atendimento da nova unidade escolar que passará atender crianças de 0 a 3 anos de idade.

As obras, intervenções e serviços de manutenção foram intensificados nas escolas municipais para a volta as aulas no dia 25 deste mês. As ações ocorrem durante todo o ano qualificando e cuidando dos ambientes escolares. A Rede Municipal de Ensino atende mais de 16 mil alunos, da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).

