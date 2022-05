A Prefeitura informa que a Avenida Santa Bárbara será interditada neste domingo (29), das 6 às 10 horas, para realização da Corrida do Tivoli Shopping, evento que conta com apoio da Prefeitura. A interdição ocorrerá na pista bairro centro, entre a Rua do Vidro e a Avenida Interdistrital Comendador Emílio Romi (Atacadão). Com isso, a pista contrária terá mão dupla de direção durante o evento.