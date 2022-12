A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, está com diversas vagas de trabalho para atuar nas regiões de Campinas e Jundiaí. Para as três vagas de agente de atendimento APH motorista é necessário residir em Jundiaí, Campinas, Sumaré ou Hortolândia. O candidato deve ter ensino fundamental completo, possuir Carteira Nacional de Habilitação da categoria D e também curso de condutor de veículos de emergência. Esse profissional deverá conduzir ambulância e atender aos chamados realizados pelo Centro de Controle Operacional para remoção de vítimas de acidentes até o hospital de referência mais próximo.

Também há cinco vagas abertas para jovem aprendiz. Os candidatos devem estar cursando ou ter concluído ensino médio e ter idade entre 18 e 24 anos. Outro requisito é que devem residir em Jundiaí. Para concorrer às vagas, os jovens devem ter disponibilidade para trabalhar das 6 às 12 horas ou das 12 às 18 horas. É um diferencial para o candidato ter conhecimento do Pacote Office.

Profissionais com deficiência – PcD

A CCR AutoBAn está contratando pessoas com deficiência para atuar na função de Agente de Atendimento de Arrecadação nas praças de pedágio. O trabalho consiste na liberação de faixas automáticas, identificação, classificação e cobrança das tarifas de acordo com as classes de veículos e emissão do recibo correspondente. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, residir em Jundiaí, Várzea Paulista, Louveira ou Valinhos e ter disponibilidade para realizar escala e turno de 12 horas.

A empresa oferece salário compatível com as funções, bem como os seguintes benefícios: Programa de Remuneração Variável, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação no valor de R$ 807,00, previdência privada, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.

Os interessados nas vagas podem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou acessar os links abaixo correspondentes a cada oportunidade:

Agente de Atendimento de Arrecadação (Pessoa com Deficiência – PcD) – https://fa-eolm-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1001/requisitions/preview/8470/?keyword=arrecada%C3%A7%C3%A3

Motorista – https://fa-eolm-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1001/job/10466

Jovem Aprendiz- https://fa-eolm-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1001/job/10327