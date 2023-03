Os motociclistas que trafegam pelo Centro de Sumaré poderão instalar gratuitamente antenas-corta pipa em seus veículos nesta quinta-feira (16/03).

A ação será promovida pela CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sumaré. A iniciativa acontece na Rua Eugênia Biancalana Duarte, 255, das 7 às 11 horas.

Durante toda a manhã, os profissionais da concessionária sensibilizarão os motociclistas sobre os cuidados no trânsito, destacando a importância da manutenção preventiva, especialmente dos itens relacionados à segurança, como pneus, corrente, freios, farol e lanternas. “É fundamental que o motociclista respeite a legislação, principalmente quanto aos limites de velocidade, distância de segurança entre os demais veículos e nunca trafeguem pelo corredor das rodovias e vias urbanas”, enfatiza o gerente de Operações da CCR AutoBAn, Virgílio Leocádio.

As equipes também alertarão os pilotos sobre os cuidados ao conduzir as motos em locais onde há brincadeiras com pipas (corta pipa). Serão instaladas gratuitamente antenas corta pipa nas motocicletas durante a campanha educativa e entregues folhetos com orientações sobre cuidados ao trafegar pelas rodovias. O site www.cerol.com.br aponta que mais de 500 ocorrências envolvendo a combinação de cola e vidro nas linhas de pipa, conhecida como cerol, são registradas anualmente.

O gerente de Operações da concessionária enfatiza que, além de oferecer risco de acidentes para os motociclistas e ciclistas, essa brincadeira, quando realizada próximo às rodovias, ocasiona outros comportamentos não seguros, como o de invadir a pista para apanhar as pipas. “Com a distração, ao invadir rodovias e vias públicas, o perigo de atropelamento é muito grande”, alerta.

Serviço

Campanha educativa para motociclistas

Data: 16/03/2023

Horário: das 7 às 11 horas

Local: Rua Eugênia Biancalana Duarte, 255 – Centro

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br

Em comemoração ao mês Internacional da Mulher, a ViaQuatro e a ViaMobilidade, concessionárias responsáveis pela operação e manutenção das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, respectivamente, juntaram forças para combater qualquer tipo de violência contra a mulher.

A iniciativa, em parceria com o Instituto CCR por meio do Programa Caminhos para a Saúde, orienta os passageiros — mediante cartazes fixados nas estações — a identificar e denunciar todos os tipos de agressão. O objetivo é conscientizar o público sobre o tema e auxiliar na promoção do respeito às mulheres. A equipe do programa também irá conscientizar o público sobre a importância do assunto. Se caso identificar algum tipo de agressão, entre em contato pelo 180, na Central de Atendimento à Mulher. A ligação é gratuita e confidencial.

