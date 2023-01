A CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, está com 33 oportunidades de trabalho para as regiões de Jundiaí e Campinas. Há vaga para estagiário que esteja cursando graduação em Administração ou área correlata no penúltimo semestre ou penúltimo ano do ensino superior. O profissional deve ter conhecimento do Pacote Office 365, principalmente Excel, e disponibilidade para atuar das 8 às 15 horas ou 10 às 17 horas. Ter conhecimento de Power Bi é um diferencial para o candidato.

Dentre as atribuições está a elaboração e conferência de planilhas e documentos diversos, bem como efetuará lançamentos e atualizações de dados em sistema específico. Também deverá coletar, organizar e elaborar relatórios de controle administrativo, encaminhar documentos para as áreas da empresa, realizar programação de cargas e obras no Sistema Anhanguera-Bandeirantes e realizar atendimento a clientes internos e externos.

Para a vaga de agente de laboratório é necessário que o candidato tenha Ensino Fundamental completo, CNH da categoria B e resida em Jundiaí. São diferenciais o candidato ter experiência com obras rodoviárias e estar cursando curso técnico ou graduação na área de engenharia. Este profissional será responsável pelo acompanhamento de ensaios de laboratório e de campo (asfalto, solos e concreto). Também deverá realizar inspeções nos laboratórios e usinas de empresas contratadas e apoiará no controle de qualidade das obras com a realização de coletas de amostras em campo.

Também há diversas oportunidades abertas para atuar como agente de atendimento de arrecadação em praças de pedágio. Para essas vagas é importante residir em Jundiaí, Várzea Paulista, Cajamar, Limeira e Valinhos e ter Ensino Fundamental Completo. O candidato também deve ter disponibilidade para trabalhar em escala e realizar turnos de seis horas no período diurno ou noturno (das 9 às 15 horas ou 15 as 21 horas)

A concessionária oferece salário compatível com as funções, bem como diversos benefícios, dentre eles assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação no valor de R$ 807,00, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.

Os interessados nas vagas podem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou acessar os links abaixo correspondentes a cada oportunidade:

Estagiário- https://fa-eolm-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1001/requisitions/job/11204/?keyword=estagiario

Agente de Laboratório I – https://fa-eolm-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1001/job/11276

Agente Atendimento Arrecadação – https://fa-eolm-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1001/job/11391

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.