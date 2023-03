Favorito de muitos brasileiros, filme O Auto da Compadecida ganhará sequência

Na tarde deste domingo (12), dia que marcou entrega do Oscar, os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele, os inesquecíveis Chicó e João Grilo do longa, anunciaram a continuação do filme O Auto da Compadecida, história que marcou o cinema nacional e ganhou o coração de muitos brasileiros.

A obra é eleita por muitos fãs como uma das maiores do cinema nacional.

“Fazer o Chicó novamente, ao lado do João Grilo, é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia esse presente”, disse Selton Mello ao divulgar a notícia em suas redes sociais.

“Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna… no sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depois: que as Bodas de Prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e uma renovação pros coração! Bora bora, Caxangá”, completou Nachtergaele.

