Zumba- aulas 2as, 4as e 5as

A população novaodessense vai ter, a partir deste mês de abril, uma nova opção para movimentar o corpo de forma gratuita na cidade. Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, o dançarino, coreografo e assessor de Cultura, Paulo Porto, inicia no próximo dia 10 de abril, uma segunda-feira, as aulas de zumba do “Projeto Porto Dance”. As aulas acontecerão todas as segundas, quartas e quintas-feiras, sempre às 19h, em três locais diferentes da cidade.

Às segundas-feiras, as aulas acontecem na quadra da EMEF Professora Salime Abdo, no Jardim Alvorada, com entrada pela Rua Flamboyant (ao lado da UBS 5). Às quartas-feiras, os encontros vão acontecer no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim São Manoel. E às quintas-feiras, as aulas acontecem no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa.

Para participar, não há necessidade de fazer inscrição. O projeto será aberto à população em geral, de todas as idades, sendo livre para todos que queiram dançar e queimar calorias de um jeito alegre e divertido.

“Já demos um gostinho de como seriam essas aulas no ‘aulão’ que realizamos no Mês das Mulheres (março) em frente à Prefeitura, e agora, sabendo que foi um sucesso de público, estou feliz de proporcionarmos isso semanalmente para a população. É uma forma de melhorar a qualidade de vida da população, trazendo, além de mais saúde, mais alegria para todos por meio da dança”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Paulo Porto, professor de dança há 6 anos na cidade, comentou que, após as dificuldades da pandemia, “o projeto vem como uma forma de tirar as pessoas de casa para vivenciar a dança e se aprofundar em novos desafios”. “Dançar é terapia e emoção, traz o sentimento de liberdade, acalma até os mais estressados e aumenta a autoestima e buscamos novamente com esse projeto incrível ajudar a todos”, completou o renomado professor de dança.

As aulas contam com o patrocínio das empresas Atenas Beach Sports, Avenida Depósitos e Bebidas, Cláudia Móveis & Decor, Empório de Carnes Louzada, NO Idiomas, Novaes Decor, Rei do Tchay e Severus Burger.

“AULÃO”

No último Dia das Mulheres (08/03), a Prefeitura de Nova Odessa trouxe cerca de 500 mulheres e crianças (e alguns homens também) para a Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal, para o “Aulão de Dança” ministrado na quarta-feira à noite pelos professores Paulo Porto, Nick Costa, Lurdinha e Xavier.

O “aulão” foi organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo e, durante cerca de duas horas, proporcionou aos munícipes de todas as idades a oportunidade de movimentar o corpo. Cada mulher presente ganhou um copo personalizado do evento.

Há 7 anos o professor Paulo Porto atua na cidade com seu trabalho na área da dança nas academias da cidade e em projetos gratuitos. O dançarino agora integra na equipe da Cultura com uma visão de mudança e novas oportunidades.

Atitude Natação faz ‘caçada ao coelho’ este sábado



A cidade de Nova Odessa terá neste sábado (1º/04) a “Páscoa Atitude”. O evento é destinado aos alunos da Escola Atitude Natação, do Jardim Santa Rosa, com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, por meio das secretarias de Esportes e de Meio Ambiente, fará uma verdadeira “caçada ao coelho” para seus alunos na sua sede e no Bosque Manoel Jorge, logo em frente.

A ocasião deverá contar com crianças de várias faixas etárias – dos 6 meses até 12 anos. A “Páscoa Atitude” representa um marco para a escola e faz parte da sua metodologia de ensino de natação, cujo objetivo é resgatar a cultura das brincadeiras infantis. A programação vai das 7h às 13h e será dividida entre a parte aquática (na piscina da escola) e a terrestre (no Bosque Municipal).

