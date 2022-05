Três equipes da Guarda Municipal de Nova Odessa prenderam em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (02/05), um rapaz suspeito do atropelamento de uma idosa de 73 anos no Jardim Santa Rita 2. O atendimento do caso, que foi registrado como “embriaguez ao volante qualificada” (neste caso, agravada pela lesão corporal causada à vítima), teve ainda poio da equipe de plantão do Setor de Fiscalização de Trânsito do Município.

Segundo o comando da corporação municipal, o autor do atropelamento diria um VW Fusca e se encontrava com sinais aparentes de embriaguez e, após levado ao Plantão da Polícia Civil, ficou à disposição da Justiça para eventual audiência de custódia. Já a vítima teve fratura em um dos membros superiores do corpo e um corte na cabeça, mas passava bem até o momento do registro da ocorrência.

O registro interno da Guarda relata que a Equipe C foi acionada pelo Controle (rádio) e se deslocou rapidamente ao local dos fatos (esquina das ruas Vilhelms Rosemberg com Pedro Abel Jankovitz), “onde, segundo a solicitante, teria ocorrido um atropelamento e o condutor do veículo estaria visivelmente embriagado”.

“Após a vítima, uma senhora de 73 anos, ter sido socorrida pela ambulância ao Pronto-Socorro do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal), o motorista estaria sendo hostilizado por populares. Pelo local, fomos informados que, com medo de ser agredido, o condutor teria deixado o local após a chegada da ambulância”, relataram os guardas municipais.

No entanto, “após contato com parente do autor, nos deslocamos até a casa dele, o qual foi conduzido ao Plantão Policial”.

“Pelo HMNO, fomos informados que a vítima havia fraturado um braço e tido um corte na cabeça, porém estava consciente e estabilizada. Pelo Plantão Policial, o condutor autorizou a coleta de sangue e, após a Autoridade Policial tomar conhecimento dos fatos, solicitou o Médico Legista, o qual constatou ‘positivo’ para embriaguez. Diante dos fatos, a parte (o motorista) foi presa em flagrante e ficou à disposição da Justiça. O veículo (um VW Fusca de cor amarela) foi recolhido pela Autoridade Policial e permanece na Delegacia de Polícia do Município”, finaliza o registro do caso.