Um ciclista foi atropelado na noite desta quarta-feira, por volta das 22h no Parque da Liberdade e sofreu ferimentos.

De acordo com a guarda municipal, que atendeu um chamado, o homem estava caído no chão com várias lesões ao lado de uma bicicleta bastante danificada.

Questionado, o homem afirmou ter sido atropelado, mas o veículo havia fugido do local sem prestar qualquer socorro. A vítima não se recorda do modelo ou a cor do carro que provocou o acidente.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal, onde permaneceu em observação.