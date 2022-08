Um morador de rua foi atropelado por um motorista aparentemente embriagado, no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua José Bonifácio, em Americana na madrugada desta sexta-feira (05). A equipe de resgate 192 Americana socorreu a vítima ao Hospital Municipal com vários ferimentos.

O acidente aconteceu por volta das 4h e foi causado por um rapaz de 23 anos que dirigia sentido Centro. Os guardas municipais que compareceram ao local e atenderam a ocorrência relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez.

O caso foi presentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Apó site Policial Padrão