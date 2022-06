Para fazer a travessia nas rodovias de forma segura algumas orientações são importantes: Só atravesse a rodovia por meio das passarelas, nunca pela faixa de rolamento;

Caso não haja passarela próxima, procure um local sinalizado para fazer a travessia;

Em viadutos localizados em trechos urbanos, utilize o passeio nas pontes e viadutos destinados exclusivamente a pedestres; nas avenidas use as faixas para travessia;.

Caminhar próximo às rodovias é perigoso, ande atrás de defensas metálicas ou barreiras pois é mais seguro;

Se possível, ande no sentido oposto aos veículos para ser visto mais facilmente;

Ciclistas devem descer da bicicleta e empurrá-la, não é permitido fazer a travessia pedalando;

Embarque e desembarque dos ônibus nos locais indicados e só atravesse a rodovia após o veículo ter deixado o local;

Motocicletas não podem utilizar as passarelas e devem fazer a travessia apenas nos retornos permitidos. Sobre a ARTESP A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,1 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios. A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.