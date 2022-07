Um homem morreu vítima de atropelamento na manhã deste sábado na rodovia Anhanguera em Sumaré. O acidente foi registrado por volta das 9h na altura do km 114 norte, Sumaré sentido interior.

O corpo de Bombeiros atuou no resgate com duas viaturas ABS16303 e UR16308 em apoio ao GATE, Polícia Rodoviária, Polícia Civil e

Autoban.

No local houve um atropelamento com vítima fatal, foi verificado próximo ao corpo uma granada e munições, possivelmente de 762.

Também no local equipe do Gate, Policiamento Rodoviário, Autoban e Policiamento Técnico Científico.