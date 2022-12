O jovem que morreu atropelado na SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste sábado, foi identificado como Guilherme Vilalva de Souza, de 23 anos.

Nas redes sociais, a noiva de Guilherme divulgou informações sobre o velório.

“O velório do Guilherme Vilalva será a partir das 12:00 no cemitério dos lírios em Americana, sepultamento as 15:30”