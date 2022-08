A atriz portuguesa Sofia Arruda está no centro de uma polêmica que teve ecos entre os brasileiros usuários do Instagram. Ao postar uma foto do filho de 3 anos beijando uma amiguinha na boca, ela virou alvo de internautas revoltados, que levantaram a hashtag #criançanãonamora na legenda, Sofia ainda comentou que conhecia os pais da garotinha e estava tudo bem. “O primeiro beijinho na boca. Não sei se será amor de verão ou da vida toda, mas que pintou um clima pintou (Atenção conhecemos os pais da menina e está tudo certo)”, escreveu.

“Eu fui bem tiazona e denunciei no insta.”, “Deus , o que tá acontecendo com a humanidade??? Ah , lembrei , finais dos tempos mesmo”, “Criança não beija na boca nem de brincadeira, gente”, “É um absurdo normalizar isso “, “É de se indignar. As crianças estão cada vez mais “adultizadas”, perdendo a melhor fase da vida, e agora mais essa.”, “e criança não namora mesmo. criança tem que ser criança.”, “Gente, a criança tem 3 anos.. não é possível meu Deus”, “Quando as pessoas vão entender que criança não namora!Tanta maldade no mundo e os pais simplesmente,trazendo mais problemas para a cabecinha das crianças!Estou horrorizada!”.