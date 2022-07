O vereador Celso Ávila (PV) manifesta aplauso à atriz mirim barbarense Maria Morais, de oito anos de idade, por participar de filmes infantis e minisséries. Na propositura, o parlamentar destaca que, apoiada pelos pais, a jovem já participou de vários trabalhos através da produtora LIKE do Brasil, como a minissérie D30, Nick e Vick.

Maria também integra o elenco do filme “Um Anjo Chamado Nada”, no qual interpreta a personagem Lucinha, com roteiro e direção de Ton Crivelaro, produção Like do Brasil, direção de produção Aline Pires, produção executiva Pedro Pimentel, auxiliar de produção Line Lucatto e imagens de Flávio Machado Homem. O filme estreou no dia 25 de junho último nos cinemas de Campinas.

Na moção, Celso considera, ainda, que Maria passou pela seletiva da minissérie “A Cinderela da minha Rua” e também fará participação no filme “Pisquê – o Retrato da Alma”, no qual interpretará a personagem Karla (fase criança). “A participação na sétima arte faz com que o nome de Santa Bárbara d’Oeste seja projetado nacional e internacionalmente”, declara o parlamentar.