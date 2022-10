A ciclovia instalada na Avenida Brasil, em Nova Odessa, foi alvo de amplo debate entre os parlamentares na sessão da Câmara desta segunda-feira (17/10). Os vereadores se manifestaram pedindo a retirada da ciclovia que foi instalada em frente a imóveis dos bairros Jardim Planalto, Parque Fabrício e Mathilde Berzin.

O fato gerador do debate foi o requerimento 760, de autoria do vereador Sílvio Natal, que solicita informações do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, sobre as providências que serão tomadas referentes à remoção da ciclovia. Natal afirmou que desde o início do mandato, no ano passado, cobra providências em relação à ciclovia. “Da forma como foi instalada, em frente às residências, a ciclovia causa muitos transtornos. Agora os moradores daquela região estão colocando os veículos em cima das calçadas porque não podem estacionar em frente às suas casas, ou seja, estão correndo o risco de serem multados”, afirmou.

O vereador Oseias Domingos Jorge também afirmou que foi procurado por moradores que reclamaram das dificuldades para acessar os imóveis.

Líder do governo na Câmara, o vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio, afirmou que a irregularidade da ciclovia é tão grave quanto as lombadas instaladas na subida da Avenida Ampélio Gazzetta.

O parlamentar Wagner Morais também afirmou que, se a ciclovia apresenta irregularidades, a prefeitura deve promover a regularização.

Paulo Bichof destacou que a instalação de ciclovia deve ser precedida de estudos técnicos. “Da forma como está, a ciclovia atrapalha muito os moradores e é pouco usada pelos ciclistas”, afirmou.

Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, também comparou a ciclovia com as lombadas instaladas na Avenida Ampélio Gazzetta. “Aquelas lombadas são um crime”, disse.

A vereadora Márcia Rebeschini também reforçou a necessidade de equilibrar as necessidades dos ciclistas e a melhor forma de acesso para moradores e comerciantes das avenidas onde as ciclovias são instaladas.

O presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, foi mais incisivo e cobrou providências do prefeito. “O problema está posto e precisa ser resolvido. Na campanha o atual prefeito se aproveitou da situação. Estamos com um ano e dez meses de mandato e quais as providências para resolver”, cobrou.

Os vereadores ainda destacaram a urgência da contratação de um engenheiro de trânsito para orientar as ações da administração pública neste setor de forma técnica.

Ao final da discussão, o requerimento foi aprovado e segue para que o prefeito forneça os esclarecimentos solicitados pelo vereador. Leitinho tem 20 dias úteis para responder.