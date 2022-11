De 09 a 12 de novembro, os atletas do Instituto JR Dias participarão das finais do Campeonato Brasileiro de Karatê e do Campeonato Brasileiro Estudantil de Karatê, representando a cidade de Americana e o estado de São Paulo.

A competição acontece na cidade de São Paulo e é uma conquista de todos os atletas, que se dedicaram durante todo o ano para esse momento. Sob o comando da técnica e presidente do IJRD, Isabel Dias, os pequenos atletas já são vitoriosos pelo lugar que alcançaram no cenário nacional de karatê.

“O momento é de alegria e comemoração, independente dos títulos e medalhas, todos saem vitoriosos por terem persistido e enfrentado os desafios para chegarem até ali. O agradecimento especial é para o também professor Paulo Dias, que ao meu lado, se dedicou na preparação de todos os alunos. A participação na final do brasileiro de karatê é uma conquista de todos do Instituto e deve ser comemorada. Parabéns aos nossos atletas e boa sorte”, disse Isabel.

Representando Americana, os atletas: Anna Julia Nunes Garcia, Laura dos Santos de Freitas, Marina Sofia Mathias Garcia, Gabriela Morais Pinheiro da Silva, Jenyffer de Castro Joaquim, Rafael dos Santos Dellavalentina, Miguel Ferreira, João Miguel de Souza e Nicolas de Brito Moraes.