A Adaju (Associação Desportiva Americanense de Judô) classificou uma atleta para Meeting Nacional de Judô Sub-18 que acontecerá em Fevereiro de 2023 no estado de Mato Grosso do Sul.

Lanna Oliveira, de 16 anos, estará na cidade de Campo Grande, entre os dias 03 a 05/02/23.

A Judoca conquistou classificação durante a Seletiva Nacional de Judô, realizado em São Paulo no início de dezembro. Lanna atingiu o 5º lugar com destaque na competição que contou com alguns dos atletas mais qualificados do país.

A associação e os pais agora buscam apoio financeiro para custear as despesas da atleta e responsáveis para o Meeting Nacional, como viagem, hospedagem e alimentação.

A meta da vaquinha é R$6.500,00 e até o momento, foram arrecadados R$1.750,00.

Para ajudar, basta acessar:

https://www.vakinha.com.br/3343702