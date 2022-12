O Detran.SP realizou 55,9 milhões de atendimentos digitais por meio das plataformas do Poupatempo entre janeiro e novembro de 2022. O número representa 92,2% do total de atendimentos do Departamento de Trânsito realizados pelo programa.

No mesmo período do ano passado, foram realizados 27 milhões de atendimentos eletrônicos, ou seja, houve um crescimento de 107% neste tipo de atendimento neste ano.

Já os atendimentos presenciais relacionados aos serviços do Detran.SP nas unidades do Poupatempo cresceram 67% neste ano, entre janeiro e novembro. Foram 4,7 milhões em 2022 (7,8% do total), contra 2,8 milhões no mesmo período do ano passado. Se contabilizarmos os dados entre 2019 e 2022, o Detran.SP somou mais de 23 milhões de atendimentos presenciais relacionados ao órgão nos postos integrados com o Poupatempo.

Em dezembro deste ano, o Detran.SP atingiu a marca de 201 postos integrados com o Poupatempo no estado de São Paulo, o dobro de unidades integradas que existiam no mesmo período do ano passado, quando cem estavam em funcionamento.

“Queremos que todos tenham uma boa experiência na utilização dos serviços públicos, resolvendo suas questões de maneira simples e eficiente. Para quem precisa realizar os serviços do Detran.SP presencialmente, o Poupatempo é um grande balcão de atendimento à população. Um modelo mais enxuto, tecnológico e com atendimento multitarefas para atender a população com excelência”, destaca Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.

Quem precisa realizar os serviços do departamento de trânsito presencialmente deve agendar data e horário pelos canais eletrônicos, como o portal – www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento, disponíveis em todos os postos.

De forma eletrônica, os cidadãos podem realizar os serviços relacionados ao Detran.SP pelos canais do Departamento de Trânsito (www.detran.sp.gov.br), Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), app Poupatempo Digital ou ainda via Whatsapp do Detran.SP. Para utilizar, o usuário pode salvar o contato no celular pelo número 11 2178-9494 ou também pelo portal do Detran.SP, clicando no link que direciona para o aplicativo.

São 77 opções de serviços digitais relacionados ao Detran.SP. Podemos destacar a renovação da CNH, primeira habilitação, segunda via da CNH, licenciamento de veículos, transferência, registro e liberação de veículos, consulta de multas e de pontuação na habilitação, indicação de condutor, inclusão de exercício de atividade remunerada ao volante, adição e mudança de categoria da CNH, entre outros.