A Secretaria de Saúde de Americana alerta sobre uma tentativa de golpe registrada nesta terça-feira (16). Um familiar de um paciente internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, recebeu a ligação de uma pessoa que se identificou como médico da instituição e disse que para “salvar” a vida do paciente seria preciso fazer um exame de alta complexidade, com urgência.

O falso médico pediu ao familiar que efetuasse um depósito no valor de R$ 1,5 mil, alegando que o Hospital não tinha como realizar o referido exame. Para tentar convencer a família, ele relatou informações detalhadas sobre o quadro de saúde do paciente, que constam em seu prontuário médico.

De acordo com o HM, a família procurou o Serviço Social da unidade, que imediatamente esclareceu não existir nenhum tipo de cobrança sobre quaisquer procedimentos, por se tratar de um hospital público cujo atendimento é garantido integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao checar as informações junto ao paciente e à equipe médica local, o setor constatou que se tratava de uma tentativa de golpe.

Diante do fato, a direção do Hospital alerta para que familiares de pacientes internados, ou em atendimento no pronto-socorro, não façam nenhuma transação financeira, se for solicitado pagamento para custear quaisquer procedimentos na unidade de saúde.

A instituição pede, inclusive, que o familiar entre em contato diretamente com o Hospital, pelo telefone 3471-6750, e também denuncie o fato às autoridades policiais.

O Hospital Municipal de Americana repudia e lamenta o ocorrido, pois preza pela qualidade da assistência ofertada à população, sem cobrar nada por isso.