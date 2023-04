Ataques em escolas. Vereadores pedem criação de comissão, segurança armada e revista

Vereador cria comissão de representação para apurar a segurança em escolas públicas municipais

Foi protocolado nesta quarta-feira (5), pelo vereador Eliel Miranda (PSD), com apoio de todos os demais parlamentares, o requerimento nº 385/2023 que cria, no âmbito da Câmara Municipal, comissão de representação, com o objetivo de apurar a segurança dos alunos, pais, servidores e de toda comunidade escolar nas escolas públicas municipais.

No documento em questão, Eliel considera os recentes eventos trágicos em escolas no Brasil, que vitimaram uma professora na cidade de São Paulo e diversos alunos na cidade de Blumenau. O parlamentar ressalta, também, o registro de um boletim de ocorrência policial, na última terça-feira (04), por suposto ataque à Escola Estadual Juvelina de Oliveira, em Santa Bárbara d’Oeste.

O presidente da Câmara, vereador Paulo Monaro (MDB) assinou o requerimento e fez questão de ressaltar a importância da participação popular na discussão de medidas preventivas que protejam alunos, professores e funcionários de quaisquer riscos: “A Casa de Leis está de portas abertas para ouvir as demandas da população, que está extremamente alarmada com a segurança no ambiente escolar, para juntos cobrarmos ações efetivas da Administração Municipal no que diz respeito à proteção das escolas barbarenses”.

De acordo com o pedido de Eliel, a comissão será criada, nos termos do artigo 24 do Regimento Interno da Casa de Leis, composta por três membros, sendo um deles o proponente e os demais indicados pelos partidos com representação no Legislativo.

Vereador Corá propõe com urgência segurança armada em escolas de Santa Bárbara

Blumenau, em Santa Catarina, ainda se recupera do choque da tragédia que ocorreu em uma creche na última quarta-feira (05). Quatro crianças perderam a vida após serem atacadas por um homem armado com uma machadinha. Infelizmente, essa não é uma situação isolada.

Na última quarta-feira (05), um aluno da Escola Municipal Juvelina apresentou à diretora da unidade conversas de WhatsApp que continham ameaças de ataques semelhantes na escola, gerando grande repercussão e medo nos pais de alunos.

Diante dessa realidade, o vereador Felipe Corá, de Santa Bárbara d’Oeste, propôs ao prefeito Rafael Piovezan que medidas de segurança sejam adotadas nas escolas da cidade. Em seu discurso, o vereador afirmou que a presença de seguranças armados nas escolas pode ser uma solução para evitar que tragédias como a de Blumenau ocorram em Santa Bárbara d’Oeste.

“Não podemos esperar que uma tragédia aconteça para tomar providências. Precisamos agir agora para garantir a segurança das crianças que frequentam nossas escolas”, disse Corá.

O vereador também ressaltou que a segurança armada nas escolas não significa que os professores e funcionários não possam continuar fazendo o seu trabalho de forma efetiva. “A presença de seguranças armados não é para substituir os professores e funcionários, mas sim para garantir que eles possam fazer o seu trabalho com tranquilidade e segurança”, explicou.

Enquanto isso, os pais de alunos da Escola Municipal Juvelina estão preocupados com a segurança de seus filhos e pedem que medidas sejam tomadas o mais rápido possível para garantir a segurança nas escolas da cidade. A preocupação é que a violência possa se espalhar e atingir outras escolas, colocando em risco a vida de crianças e adolescentes.

Vereador propõe portas giratórias e revistas individuais em escolas do Município

O vereador Carlos Fontes (União Brasil) protocolou o Projeto de Lei 93/2023, que prevê a instalação de portas giratórias nas escolas públicas e privadas de Santa Bárbara d’Oeste, além da inspeção em bolsas de todos que ingressarem nessas unidades de ensino. Essas medidas têm por objetivo detectar armas de fogo, dentre outros tipos de armamento, como facas, evitando possíveis ataques contra alunos, professores e demais profissionais da educação.

O projeto de lei estabelece que todas as pessoas que entrarem em escolas públicas e privadas deverão passar pelas portas giratórias e inspeções visuais de seus pertences. Na exposição de motivos do projeto, o vereador Carlos Fontes afirma que tem por objetivo garantir a segurança de alunos e funcionários nas escolas de Santa Bárbara d’Oeste, sobretudo diante do aumento de incidentes violentos e de ameaças contra várias escolas da região, o que destaca a necessidade urgente de ação preventiva.

