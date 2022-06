O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam na manhã desta quarta-feira (22) o diretor de operações da rede Atacadão, Adriano Ferreira, para o anúncio da construção de uma nova loja no município, com geração de 500 empregos. As obras devem começar em julho e a previsão de inauguração da unidade é dezembro.

De acordo com o prefeito, o investimento na cidade será de R$ 80 milhões. A nova loja será instalada no portal de entrada da cidade, com 10 mil metros de área construída e mais de 150 vagas de estacionamento. Serão 250 empregos diretos e 250 empregos indiretos.

No encontro, que contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, e de Planejamento, Diego Guidolin, o prefeito foi informado de que as contratações dos funcionários da unidade serão feitas por meio do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sem a exigência de experiência profissional prévia.

“Fico muito feliz em anunciar mais um empreendimento que irá gerar empregos em Americana. Nossa cidade está retomando a plena atividade econômica e a vinda da rede Atacadão, que é uma empresa sólida, com mais de 250 lojas no Brasil, é prova disso”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice Odir também comemorou a chegada da nova empresa. “Uma preocupação minha e do nosso prefeito Chico sempre foi valorizar e proteger as empresas de Americana, sem deixar de tentar atrair mais investimentos de fora, então esse anúncio é muito importante nesse sentido”, disse.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, as contratações via Cuca e sem necessidade de experiência serão positivas para a juventude. “Muitos jovens estão em busca do primeiro emprego, então essa oportunidade oferecida pelo Atacadão será muito importante para que eles consigam entrar no mercado de trabalho”, disse o secretário.