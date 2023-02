Astros de Hollywood se consideram Sugar Daddies. BBB 14 musa no Carnaval

O astro da série “The Last of Us”, Pedro Pascal, ao ser entrevistado durante a estréia da HBO respondeu a repórter: “I’m your cool slutty daddy” na tradução, seria algo como “eu sou o papai maneiro e safado”. O termo ousado gerou um grande burburinho entre mulheres e até mesmo homens, comentando que desejavam o ator como seu Sugar Daddy.

Já Henry Cavill gravou um vídeo respondendo a alguns tweets direcionados a ele, sendo questionado se era chamado de Daddy com frequência e ele confirmou que sim. Os vídeos estão dando o que falar e usar o apelido de Daddy para homens mais experientes e maduros que geram atração e tesão a mulheres mais jovens já faz parte do vocabulário da nova geração.

Hoje, é possível definir uma relação com um homem mais velho como Relacionamento Sugar ou DILF. A nova sigla, criada nos EUA, DILF, leva a frase “Daddies I would like to fuc*”, que na tradução seria “Pais que eu gostaria de transar”. Já o outro termo, é uma relação Sugar, mais conhecida atualmente, quando um homem experiente, maduro e bem-sucedido deseja estar com uma mulher mais jovem, atraente, inteligente, ambiciosa e proporcionar a ela uma vida de luxo e estável financeiramente. LEIA MAIS Key Alves. Fobia social a Michael Jackson Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, confirma que “O interesse por homens mais maduros, experientes, inteligentes e que passem certa segurança não é de hoje. Além de ser muito mais normal do que se imagina, a idade não é o principal. O objetivo no estilo de vida Sugar por exemplo é estar em um relacionamento leve, onde ele possa proporcionar a ambos segurança, estabilidade financeira e emocional, além de momentos incríveis.” As mulheres são chamadas de Sugar Babies em ambas situações, e buscam homens mais maduros não só pela vivência maior mas também pela vasta experiência com relacionamentos anteriores, além de serem vividos sexualmente. DILF ou Sugar, tanto faz o termo usado, o que importa mesmo é ser feliz e, inclusive, todas as formas de amor são válidas.

Ex-BBB Letícia Santiago vai ser musa do Carnaval

Uma publicação compartilhada por Letícia Santiago | Real LIFE (@le_santiago)

A mineira Letícia Santiago vem se preparando para o Carnaval 2023. Em busca de ficar em forma para mostrar que tem samba no pé a ex-participante da décima quarta edição do Big Brother Brasil desta vez está na Sapucaí e não é não só como presença em camarotes e algo semelhante . A beldade que recebeu um convite de Vinicius Drumond(Vice Presidente da Imperatriz Leopoldinense) para figurar como destaque e desfilar pela primeira vez no Carnaval da Cidade Maravilhosa pelo agremiação de Ramos. Será um grande desafio em se tratando de superação física , pois nunca desfilei na minha vida e foi um convite que estou me dedicando com muito amor pra abrilhantar na Sapucaí ,não posso brincar com a alimentação e tenho que ter tudo bem regrado e nada de consumo de bebida alcoólica !

A ex sister fala como é o preparativo para sair em uma de samba que é referência no nosso país . “Estou investindo neste processo fazendo acompanhamento com médicos e profissionais que possam me ajudar a potencializar meus resultados de maneira saudável”. A mineira ainda mandou um recado para os torcedores da verde e branco e para o público fã de carnaval: Podem contar com meu suor, meu empenho e toda minha lealdade em defender nossa escola e mais que isso, fazer desse voto de confiança um motivo de superar todo obstáculo que existir para fazer dessa escola a campeã nas avenidas e no nossos corações .

Na última sexta-feira 27/01 Letícia e seu professor de dança Lucas Buzelim estiveram presentes no camarote na quadra da verde e branco. “Foi privilégio conhecer a quadra da Imperatriz , fiquei admirada pelo brilhante tratamento que recebi pela diretoria da escola e pela coreógrafa Glória Cunha.