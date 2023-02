Astrólogo explica sonhos e garante: “podem trazer mensagens espirituais”

Quem nunca acordou assustado depois de sonhar com uma cobra ou que está caindo?

Para a ciência, trata-se de uma descarga do subconsciente, algo humano e explicável. Mas de acordo com o Xamanismo norte-americano, os sonhos são uma ponte entre os homens e os mundos espirituais. “Jung, pai da psicologia analítica, defendeu a importância de se analisar as mensagens oníricas. Mas os xamãs já sabem disso há séculos”, explica Denny Heide, astrólogo e terapeuta sensitivo de Meu Astro.

Por que sonhamos?

Sonhar que caiu de uma escada, ou de um prédio alto é algo relativamente comum. Para a medicina, o sonho seria produzido a partir de imagens que tudo o que foi visto e vivido por uma pessoa. Essa colcha de retalhos é formada a partir de um material armazenado num nível inconsciente, misturado com acontecimentos do dia a dia. “Mas eu vou além do pensamento cartesiano. Ainda que seja uma lembrança, por que o cérebro produziu esse conteúdo? Quais são as mensagens que o eu mais profundo, a alma, o espírito deseja que a mente consciente saiba? Isso é o que a espiritualidade procura esclarecer”, diz.

Sonhos premonitórios: caso Mamonas Assassinas

No ano de 1996, o Brasil foi surpreendido pelo acidente com o Grupo Mamonas Assassinas, após o avião que levava a banda se chocar contra a Serra da Cantareira (SP). Na ocasião, circulou um vídeo no qual o tecladista Julio Rasec se mostrava preocupado com um sonho que teve na noite anterior à tragédia. E muitos acreditam que o músico previu a própria morte. “Não sei, essa noite eu sonhei com um negócio… Assim, parecia que o avião caía.”, disse Rasec a um cabeleireiro durante a gravação.

Uma experiência pessoal Astrólogo explica

Denny também relata uma experiência pessoal com sonhos premonitórios. “Eu sonhei com minha avó desmaiando, caindo em meus braços. Achei muito impactante e fui visitá-la no hospital naquela mesma manhã. E foi a última oportunidade de vê-la com vida e conversando. Foi uma despedida. Ela faleceu dois dias depois”, explica o astrólogo, que também é médium.

Significado dos sonhos Astrólogo explica

O profissional – que atende por meio virtual a pacientes ao redor do mundo – defende que os sonhos trazem chaves importantíssimas para quem sonha. E que o significado nem sempre é o que parece. “Para os livros de sonhos – e para o baralho cigano – a cobra representa traição. A psicologia fala de questões de cunho sexual, como traumas e repressões, já que é um símbolo fálico. Numa compreensão xamânica, a cobra é um animal de poder ligado à transformação radical, já que troca de pele. Ou seja: não existe receita de bolo”, explica.

Embora não descarte a importância dos estudos científicos, Denny, que também é jornalista, observa que todo ser humano possui uma dimensão espiritual. “A atividade onírica abre um portal entre os mundos sutis, divididos entre mundo inferior, mundo do meio e mundo superior. Durante o sonho, nós viajamos a esses locais e os nossos protetores espirituais, os guardiões, os animais de poder, nos enviam recados, conselhos e avisos”, garante.

Sonhos recorrentes Astrólogo explica

Para a ciência, os sonhos recorrentes são mais comuns em momentos de aumento de estresse. O que é agravado com nos dias atuais com o acúmulo de horas dedicadas às redes sociais como Instagram e TikTok.

A estafa, então, seria o gatilho para o cérebro criar dois tipos básicos de sonhos recorrentes: os sonhos do medo e os do cotidiano, que são produzidos em partes cerebrais distintas. “Para o mundo cartesiano, todo o sonho é uma lembrança, algo que nós vimos, mesmo que seja por um instante. E isso tudo fica misturado no nosso cérebro, mas isso não me convence e não explica todos os casos. Quando algo é recorrente existe uma mensagem ali. Algo está nos chamando a examinar aquele assunto com mais atenção e cuidado. Eu estou convencido de que existe uma força superior nos chamando a enxergar uma realidade maior”, explica Denny.