Integrantes da associação de bairro do Parque Gramado realizou no último no sábado 16/07 uma grande ação solidária em prol da saúde com parceria privada com a Droga Raia.

“Fornecemos testes de glicemia, aferição de pressão, degustação de vitaminas e um café da manhã a todos que estavam participando”, disse o presidente Kauê Trevisan.