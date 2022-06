Se você deseja fazer a diferença na cidade e fazer parte da maior ONG de animais de Nova Odessa, esta é a sua chance. As inscrições para voluntariado na AAANO estão abertas e os interessados podem preencher o formulário digital para as equipes de Limpeza do Abrigo, Bazar da AAANO, Espaço AAANO e Pós-Adoção.

O cadastro pode ser feito no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1WHxGktYHZoV9odfGhWtpjLuMaSD7f8ih5n-15CAtVYxPug/viewform. Após o envio, os interessados, que devem ser maiores de 18 anos, passarão por uma entrevista com os líderes de cada área.

Para fazer parte da Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa, os passos são: inscrição online, preenchendo o formulário; encontro presencial com os líderes das equipes; e uma visita ao abrigo da AAANO para conhecer as rotinas da entidade.

“Ser voluntário da AAANO é ser parte de uma equipe determinada e cheia de empatia, capaz de se colocar no lugar do outro, ainda mais de seres tão vulneráveis a maldade humana e que tem tanto amor e carinho para compartilhar”, explicou o presidente da Associação, Thiago Rodrigues.

As atividades exercidas em cada área da AAANO são:

– ESPAÇO AAANO: Aos sábados, das 09h às 12h e ter disponibilidade para participar de possíveis eventos no sábado ou domingo. Ser comprometido, comunicativo e ter noção de vendas.

– BAZAR: Aos sábados, das 09h às 12h. Tarefas: separar, dobrar e organizar roupas e todos os itens do bazar. Atender os clientes com calma e educação. Ajudar na limpeza do espaço. Dar apoio em eventos de vendas e arrecadações.

– LIMPEZA DO ABRIGO: Aos domingos, das 09h às 12h. Tarefas: realizar a limpeza de canil, retirar folhas, entulhos, lixos do terreno, manutenções gerais e quaisquer outras tarefas que tragam benefícios para o abrigo.

– ACOMPANHAMENTO PÓS-ADOÇÃO: Aos sábados, das 14h até 17h. Tarefas: verificar as condições em que o animal adotado pela ONG se encontra em termos de saúde, castração, vacinação, local adequado, entre outros.

Rodrigues ressalta que o trabalho voluntário carrega muita responsabilidade e comprometimento das equipes, que ajuda cada vez mais a causa animal a ganhar notoriedade na cidade.

“Ao longo dos anos, a AAANO teve muitas conquistas importantes, para o abrigo e para o município. E graças ao apoio e dedicação dos voluntários que passaram pelos nossos 28 anos de história, somos respeitados e admirados pela causa animal. Então, para fazer parte do time da AAANO, tem que ter noção da responsabilidade de ser voluntário, ser um porta-voz da instituição e respeitar as regras dos times para que o trabalho continue crescendo”, afirmou.

Para saber mais sobre a AAANO, acesse a página da ONG no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou o site www.aaano.com.br.