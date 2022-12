A Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa) lançou neste dia 1º de dezembro a Campanha “Pix de Natal” 2022, de incentivo ao Comércio local, que prevê o sorteio de 10 prêmios em dinheiro de R$ 500,00 cada (pagos através de Pix), dois planos de internet de 1 ano, um telefone celular iPhone 14 e quatro Alexa – a assistente virtual da Amazon. Com o slogan “O Natal tá on em Nova Odessa”, a campanha prossegue até o próximo dia 23 de janeiro de 2023, com divulgação em outdoors e mídias sociais (como Instagram e Facebook). As lojas participantes estão identificadas com cartazes e displays da campanha.

Os consumidores que comprarem seus presentes e produtos neste final de ano nas lojas participantes devem pedir seus cupons aos lojistas. Não há um valor mínimo pré-determinado, ficando essa decisão para cada empresário do setor. Os próprios cupons trazem a informação sobre como baixar o aplicativo da Acino no celular, disponível para Android (no Google Play) e IOS (App Store da Apple), para fazer o cadastro para o sorteio através de um QR Code (código de barras bidimensional).

O grande sorteio final vai acontecer no dia 26 de janeiro de 2023 na sede da Associação, às 16h, e será transmitido pelo Instagram da Acino. A Associação Comercial fica na Rua XV de Novembro, nº 685, no Centro de Nova Odessa.

A presidente da Associação Comercial, Juçara Rosolen afirmou que “o Natal é uma época muito importante para Comércio, que, além de movimentar as lojas da cidade, é responsável por criar novas vagas de emprego”. “E os empresários que ainda quiserem participar da campanha podem adquirir seus kits promocionais na Associação Comercial, para que seus clientes possam ter a oportunidade de concorrer aos prêmios”, ressaltou.

Além dos patrocinadores, são aproximadamente 40 as lojas que já fizeram sua adesão à campanha de Natal da Associação Comercial de Nova Odessa. Patrocinam a iniciativa o Pé Direito, Sicredi, Sicoob Acicred, New York Residence, Elo Sol Energia Solar, Grupo Aposerv, JNO (Jornal de Nova Odessa), Uniodonto, Clicknet Internet, Colégio Objetivo Nova Odessa, Unip e Sincomércio – além do apoio institucional da Prefeitura.

HORÁRIO DO COMÉRCIO

Segundo a Acino, o horário especial de fim de ano das lojas de Nova Odessa começa já na próxima semana e ficou assim: abertura até as 22h nos dias de semana, de 07 a 23/12; das 9h às 18h nos sábados, dias 10 e 17; das 9h às 17h na véspera de Natal, dia 24/12; e das 9h às 15h nos domingos, dias 11 e 18/12.

Para auxiliar o comércio local a atrair consumidores neste final de ano, a Prefeitura de Nova Odessa vai promover a Campanha “Um Natal Iluminado” de 2022, com decoração e iluminação típicas expandida para além da Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho, incluindo outras praças das diversas regiões da cidade. Também haverá uma ampla programação musical na concha acústica da Praça Central, entre os dias 07 e 22 de dezembro.

“Pedimos que a população de Nova Odessa compre seus presentes de Natal no Comércio da nossa cidade, que é diversificado e tem preços muito competitivos em todos os setores. Assim, os recursos ficam na cidade, geram emprego e renda para nossa população e impostos para a Prefeitura reaplicar em obras e serviços para nossa comunidade”, afirmou recentemente o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

Acompanha a programação de Natal em http://www.novaodessa.sp.gov.br/, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.