Assento Multiclean® Premium Soft, compatível com os modelos de bacias sanitárias Debba Square, GAP e Dama-N e assento Multiclean® Premium Round, compatível com os modelos de bacias sanitárias Debba Round e Nexo. | Foto: Divulgação Roca Modelos Atualmente existe uma grande diversidade de modelos de bacias e assentos sanitários no mercado, trazendo opções de diferentes formatos, estilos e preços, o que pode dificultar a escolha. Para os assentos, além de selecionar o compatível com a sua bacia sanitária, é possível escolher cores e designs, sendo eles redondos, quadrados, ovais, entre outros tipos existentes. Contudo, é importante verificar o tamanho certo e a compatibilidade com a bacia sanitária. Assento e tampa sanitária termofixa Round, com queda amortecida. Compatível com a bacia sanitária Inspira, da Roca. | Foto: Divulgação Roca Conforto Por se tratar de um espaço íntimo, o banheiro deve ser composto por um ambiente clean, harmonioso e confortável. Mesmo se o espaço for pequeno, os móveis e acessórios podem ser utilizados a favor dos moradores para transmitirem essa sensação aconchegante. Por isso, investir em assentos sanitários confortáveis também faz parte de todo esse processo de construção. Assento e tampa com queda amortecida para bacia sanitária Beyond, da Roca. | Foto: divulgação Roca Assento sanitário termofixo Celite Slim, da Celite, com SoftClose®. | Foto: Divulgação Celite Dicas O assento sanitário costuma ter menor durabilidade que a bacia sanitária e por isso, necessita de alguns cuidados para que sua resistência não seja comprometida. Para isso, a Roca Brasil pontuou algumas considerações para adquirir o modelo mais resistente para a bacia, como também algumas dicas para deixá-lo sempre limpo, bonito e durável: Escolha os produtos de limpeza adequados para o ambiente como por exemplo, água sanitária com cloro, desinfetantes e alvejantes próprios para bacias sanitárias; Além dos produtos, é importante pensar também nos itens que irá aplicá-los. Escovas de banheiro com cerdas de plástico ou polidores suaves são ótimas opções, pois não danificam ou riscam o assento e evitam manchas indesejadas; Pensando nas manchas, é importante se certificar que outros itens próximos ao assento e bacia sejam retirados antes de iniciar a limpeza. Exemplo: tapetes, duchas higiênicas, entre outros. No caso da substituição do assento, existem algumas maneiras para identificar o modelo e realizar a troca corretamente: Para obter o assento correto, é interessante medir a distância entre os furos de fixação na bacia e a distância deste eixo até a borda. Além disso, desenhar a superfície da bacia sanitária em um papel e levá-la ao ponto de venda pode auxiliar na escolha assertiva. Em casos de substituição dos assentos sanitários próprios das marcas da Roca Brasil, o caminho é verificar o código de identificação da bacia na parte de baixo da louça sanitária e, com essa informação, entrar em contato com o SAC, que ajudará na definição do modelo. A empresa trabalha com peças de reposição para os assentos em linha e descontinuados no prazo de cinco anos. É importante pontuar também que todos os assentos sanitários das marcas da Roca Brasil contam com um ano de garantia. Além de fabricados sob medida para as bacias sanitárias das marcas, os modelos seguem o padrão de fabricação europeu, garantindo ao consumidor alta qualidade e a certeza do melhor uso. Sobre a Roca Brasil A Roca Brasil, pertence ao Grupo Roca, líder mundial em produtos para salas de banho e presente em mais de 170 países. A filial brasileira conta com seis marcas em seu portfólio que abrangem diferentes públicos: Armani/Roca, Roca, Laufen, Incepa, Celite e Logasa. Todas as linhas são focadas em design, funcionalidade, tecnologia e economia de água e energia, visando o que existe de melhor para a casa e para o meio ambiente. Atualmente, a Roca Brasil possui 9 fábricas em todo o Brasil, empregando cerca de 3 mil colaboradores.