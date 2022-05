Os trabalhadores da Glovis Brasil Logística, que executa serviços na Hyundai, em Piracicaba, aprovaram em assembleia realizada na segunda-feira, dia 16, Programa de Lucros e Resultados (PLR) de R$ 3.294,00. A primeira parcela no valor de R$ 2.400,00 já será paga no próximo dia 31. A segunda parcela com o valor restante de R$ 894,00 será paga em 31 de janeiro de 2023.

“No ano passado os trabalhadores receberam R$ 2.760,00 de PLR. Este ano conseguimos um aumento de19,35%, elevando o valor para R$ 3.294,00. Claro que sempre queremos mais, mas a empresa chegou em uma proposta que consideramos satisfatória e entendemos que poderia ser levada para a assembleia, onde o trabalhador vota secretamente se aprova ou não”, explicou a presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva.

Na assembleia que contou com um total de 234 trabalhadores votantes a proposta da empresa teve 80% de aprovação. Uma segunda opção que previa pagamento em duas parcelas iguais recebeu 41 votos, enquanto 7 trabalhadores anularam e um votou em branco. “Mais um ano conseguimos finalizar bem as negociações de PLR na Glovis, colocando dinheiro no bolso do trabalhador de forma rápida e num momento difícil da economia”, finalizou Helena.