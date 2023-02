Assédio é coisa séria. Mais da metade das mulheres brasileiras, 55%, viram

ou tomaram conhecimento de situações de violência verbal, física ou sexual praticadas pelo sexo oposto, segundo pesquisa recente do Observatório Febraban Mulheres, Preconceito e Violência. Entre as entrevistadas, 80% disseram que estão insatisfeitas ou muito insatisfeitas com o tratamento da mulher brasileira na sociedade. Violência e assédio lideram a lista de principais pontos de insatisfação, seguidos por feminicídio e direitos desiguais, que incluem remuneração e liberdade sexual.

O assédio contra a mulher vai desde questões estruturais, como a diferença de remuneração no trabalho, discriminação em cargos de chefia, trabalhos domésticos e objetificação sexual até piadas e apelidos ofensivos, observações humilhantes, xingamentos e calúnias. A lista inclui ainda assédio moral, ameaças, intimidação, agressão física e feminicídio.

Para dar visibilidade a essa temática sensível e relevante, a instituição superior ESAMC Santos programou uma semana de visibilidade intensa e conscientização sobre questões femininas para seus alunos. Com o tema Assédio, a Semana da Mulher na ESAMC Santos acontece entre os dias 6 e 8 de março. A terceira edição do evento Eu, Tu, Eles, Nós por Elas terá atividades para debater a participação feminina na conquista de direitos, oportunidades e visibilidade para todos.

Os encontros são abertos para estudantes de todos os cursos da faculdade, dentro da proposta de transversalidade da semana, que pretende transformar os alunos em multiplicadores de práticas de respeito e igualdade de gêneros. O tema central foi dividido em quatro tópicos que representam as formas mais comuns de assédio e abrem um grande leque de informações e conteúdos em diferentes áreas.

Os tópicos são assédio moral no trabalho, assédio por perseguição ou stalking, assédio sexual e assédio por posicionamento, invalidação ou gaslighting. “São temas atuais, fundamentais para a sociedade, o mundo moderno e acadêmico. A universidade busca atuar como agente de transformação de seus estudantes para construir um futuro mais digno e justo para todos”, afirma Amália Borges, Coordenadora Geral da Esamc Santos.

No dia 6 de março, às 11h, haverá o debate “Além dos likes Assédio, posicionamento e divulgação nas redes”, conduzido por Nathalia Belote e Suzana Elias, com mediação de Lilian Assumpção. Às 20h, Flavia Laranja e Larissa Salgado, mediadas por Fernanda Frinhani, discorrem sobre o tema “Você é o gestor? — gênero, poder e o ambiente de trabalho”.

No dia 7 de março, às 20h, a discussão será sobre “Fiu-fiu não é elogio” — assédio sexual no cotidiano”, com Karina Alvarez, Gabi Costa e mediação de Verônica Teresi. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, às 20h, Gigi Bifulco apresenta o show de stand up

“Vem de Riso”.

Serviço

3ª Edição do Eu, Tu, Eles, Nós por Elas

6 de março

11h – “Além dos likes”. Assédio, posicionamento e divulgação nas redes”

Com Nathalia Belote, Suzana Elias e mediação de Lilian Assumpção

20h “Você é o gestor? — gênero, poder e o ambiente de trabalho”

Com Flavia Laranja, Larissa Salgado e mediação de Fernanda Frinhani

7 de março

20h – “Fiu- fiu não é elogio” — assédio sexual no cotidiano”

Com Karina Alvarez, Gabi Costa e mediação de Verônica Teresi

8 de março

20h – Show de stand up “Vem de Riso”

Com Gigi Bifulco

Sobre a ESAMC

Fundada em 1999, a ESAMC é reconhecida nacionalmente como um centro de excelência e está nos rankings das 50 melhores faculdades do país, pois se destaca pelo projeto educacional inovador, que alia teoria à realidade do mercado de trabalho. Com o objetivo de formar líderes, desenvolve competências técnicas, gerenciais e comportamentais, o que gera empregabilidade e reconhecimento entre os empresários das regiões onde se instala. Em 2002 a instituição estabeleceu seu campus em Santos, no litoral de São Paulo, e hoje está presente em cinco cidades do Brasil.

