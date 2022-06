O craque da seleção brasileira Emerson Royal foi vítima de tentativa de assalto em Americana na madrugada desta sexta-feira. O homem foi baleado dentro de uma boate. De acordo com as primeiras informações, um policial militar da Força Tática estava de folga na casa noturna New Trips, quando viu um homem tentando roubar o relógio rolex da vítima.

O policial foi abordar o autor e teria se iniciado uma troca de tiros. O criminoso foi baleado e socorrido ao Hospital Municipal, onde foi internado em estado grave. A perícia já foi ao local e realizou os trabalhos necessários. O caso será registrado na Polícia Civil (PC).

“Após sair de um evento, o segurança que o reconheceu, pediu para tirar fotos com ele e se disponibilizou em levá-lo até o seu carro. Foi quando Royal sofreu o assalto, com uma arma apontada, onde o bandido pediu seu relógio e outros objetos pessoais.” Disse o empresário do jogador, Emerson Zulu que estava com o jogador no momento do acontecimento. “Quando o bandido percebeu o segurança, só nos lembramos da troca de tiros e nos esquivamos, parece que o Royal me puxou para me ajudar. Não lembro bem, foi tudo muito rápido e a adrenalina fica a mil.” Continuou o empresário. Ainda nas palavras do seu empresário, Royal está bem, pois graças ao acompanhamento mental que tem em sua equipe, ele manobra bem essas situações. Mas que, claro, está chateado com o ocorrido.

Royal é amigo próximo do vereador de Americana Juninho Dias (MDB) e este domingo está previsto uma partida de futebol solidária na cidade entre os times dos dois.

