As obras de pavimentação asfáltica prosseguem na região da Praia dos Namorados. As ruas dos bairros Recanto Jatobá e Chácara Lucília estão recebendo a limpeza e nivelamento do solo para aplicação da massa asfáltica.

Os serviços, aguardados há muito tempo pelos moradores, começaram no dia 27 de outubro, e serão pavimentadas as ruas Narciso Faggion, Agostinho Pilotto, Artur Vaz de Lima, Wilton Rosa e João Cibin, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Diversas vias da cidade receberão melhorias. O investimento da Prefeitura de Americana em obras de pavimentação será de R$5.564.490,85.

Posteriormente, receberão o asfalto a rua Letícia Cia Boer, na região do Bertini, trechos da avenida do córrego Santa Angélica, entre a avenida Bandeirantes até a rua Maranhão, rua Afonso Pansan, entre outras vias.

O investimento tem crédito do Desenvolve-SP e as obras serão executadas pela empresa Romaréllo Terraplenagem e Construções Ltda.