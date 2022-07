O vereador Carlos Fontes (União Brasil) recebeu, nesta semana, resposta da Administração Municipal ao Requerimento 547/2022. No documento, o Ofício 554/2022, a secretária municipal de Governo, Patrícia Marques de Martino, explica que existem estudos para elaboração de projetos executivos de drenagem e pavimentação do bairro Cruzeiro do Sul.

No entanto, apesar de confirmar a intenção de asfaltar as ruas desse bairro de chácaras, a Prefeitura não informou quando isso deve ocorrer nem prestou nenhuma informação adicional sobre serviços a serem realizados, custo da obra e previsão para início e término dos trabalhos.