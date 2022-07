Recorde de votação e novidades no maior prêmio do Brasil

O Prêmio iBest se consolida como o maior prêmio do Brasil, seja pela abrangência de suas 87 categorias, seja pelo volume de votação popular. A seleção dos melhores do Brasil é feita com o apoio de um algoritmo do iBest que procura, quantifica e compara a relevância digital de cada iniciativa, em todas as principais redes sociais, em sites e apps, e com o apoio de uma votação prévia.

Na edição de 2022 o iBest também aponta as principais revelações digitais em áreas como Música, Beleza e Humor; os melhores em 15 estados do Brasil e as principais iniciativas ESG, como boas práticas ambientais, sociais e de diversidade, entre outros assuntos de importância para o consumidor brasileiro. São esperados mais de vinte milhões de votos únicos durante o ano de 2022. Os vencedores serão anunciados em novembro.