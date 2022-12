O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) concedeu ao presidente Jair Bolsonaro (PL) aposentadoria de pouco mais de R$30 mil. O valor é correspondente ao tempo que Bolsonaro foi deputado federal – de 1991 a 2018.

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial na última sexta-feira, a aposentadoria concedida a Bolsonaro corresponde a 32,5% do subsídio parlamentar mais 20/35 (57%) do salário fixo dos membros do Congresso.

Como presidente da república, cargo que Bolsonaro não ocupará mais a partir de janeiro, o salário é de R$30.934,70.

Além da aposentadoria de parlamentar, Bolsonaro ainda recebe aposentadoria das Forças Armadas. O valor é de R$11.324,96 por mês.

Em 2019, Bolsonaro usou sua conta no Twitter para criticar aposentadoria especial para políticos.