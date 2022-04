Volume de tráfego: Para medir a quantidade de veículos comerciais e de passeio são utilizados os Sistemas Analisadores de Tráfego (SATs). Os 623 equipamentos implantados em pontos específicos da malha concedida fazem não só a contagem, como também a classificação (por tipo) e a pesagem de veículos. Comunicação: Em caso de emergência, seja para solicitar auxílio em panes do veículo ou socorros médicos, estão disponíveis 8.008 callboxes (telefones), instalados a cada quilômetro e interligados ao Centro de Controle de Operações (CCO) de cada rodovia, e que podem ser acionados por meio do telefone 0800 055 9696. A malha concedida conta ainda com 4.354 pontos de acesso de Wi-Fi, distribuídos nos mais de 11 mil quilômetros, que visa agilizar o contato com as concessionárias. Há ainda 110 totens para atendimento à distância, instalados em postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUS), para auxiliar o usuário em situações como solicitação de guincho, emergências médicas ou panes mecânicas. Sinalização e alertas: As sinalizações horizontal e vertical também são importantes para proporcionar mais segurança. As Microesferas de vidro usadas na composição das pinturas de solo permitem o retorno da luz para o olho do motorista, ajudando especialmente na visão noturna. Nas placas de orientação ao motorista são utilizadas películas retroreflectivas, que funcionam como um rebatedor de luz, ou seja, o farol do veículo emite uma luz para a placa que retorna para o olho humano, facilitando a leitura. Além disso, 415 Painéis de Mensagens Variáveis, acionados em tempo real, informam os usuários sobre as condições das estradas e trazem ainda mensagens educativas, especialmente em períodos de maior fluxo como feriados e férias. O volume de chuva, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar são algumas das variáveis que também alteram a segurança e o fluxo do tráfego. Para indicar essas informações com maior precisão, há 40 Estações Meteorológicas, implantadas em algumas estradas sob concessão para monitorarem as condições climáticas e, caso necessário, emitirem alertas pontuais aos motoristas para a adoção de medidas preventivas para evitar acidentes. Contabilidade das principais tecnologias usadas nas rodovias 8.008 callboxes (telefones de emergência)

2.962 câmeras de monitoramento

4.354 pontos de acesso de Wi-Fi

415 Painéis de Mensagens Variáveis, sendo 317 fixos e 98 móveis

40 Estações Meteorológicas

623 Sensores de Tráfego (SATs) para contagem de veículos

163 estações repetidoras, que dão suporte ao sistema de rádiocomunicação nas rodovias

110 totens para autoatendimento disponíveis nos SAUs (Serviço de Atendimento ao Usuário) Sobre a ARTESP A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,7 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 46% da malha estadual, abrangendo 293 municípios. A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de cinco aeroportos regionais.