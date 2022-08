A dúvida mais comum entre as pessoas que praticam atividades físicas é como obter bom desempenho e rendimento durante os treinos. Para isso, o melhor aliado dos resultados está na frequência dos exercícios e na alimentação: enquanto as refeições adequadas garantem o ganho de massa muscular, os treinos são responsáveis por trabalhar com os músculos e definir o corpo. Contudo, é necessário consumir diariamente os alimentos certos, para que esse ganho aconteça de forma saudável e segura.

O arroz e feijão – prato básico do cotidiano dos brasileiros – colabora com o ganho de massa magra e fortalecimento dos músculos por meio das proteínas presentes nesses alimentos. Além disso, ambos são fontes de vitaminas do complexo B e possuem doses elevadas de cálcio; um conjunto de propriedades que acelera o metabolismo, já que o organismo demora mais para digerir todos os nutrientes e vitaminas, causando maior saciedade e liberando a energia aos poucos.

Tais alimentos também apresentam pouca gordura e suas fibras ajudam no controle de diabetes, por se tratar de uma combinação com baixo índice glicêmico. Para os praticantes de atividade física, a dupla é uma ótima fonte de proteína magra.

De acordo com a nutricionista Dra. Aline Maldonado Franzini de Alcântara, o arroz e o feijão se completam em sabor, em fonte de energia para o corpo e oferecem nutrientes importantes ao organismo. “Consumidos na quantidade adequada e de maneira equilibrada não engordam e ainda ajudam as pessoas que querem perder peso, pois promovem a sensação de saciedade”, explica.

