O vereador Arnaldo Alves (PSD) protocolou, nesta semana, a Indicação 2343/2022, por meio da qual sugere que a Prefeitura instale temporizadores em semáforos com radares. A medida, além de alertar os motoristas para o tempo de fechamento do sinal, evitando que ele sofra prejuízos financeiros, garantiria mais segurança nesses cruzamentos.

Na justificativa dessa reivindicação, o vereador explica que, apesar de não serem previstos nem obrigatórios na sinalização viária, a instalação de temporizadores em semáforos com radares contribuiria com um trânsito mais seguro. “Esses temporizadores contribuiriam para reduzir o risco de acidentes de trânsito e diminuiria a incidência de multas, que oneram o bolso do cidadão”, disse.